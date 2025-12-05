Trabzonspor, Göztepe sınavına hazırlanıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 7 Aralık Pazar günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde oyuncular ısınma gerçekleştirdi. 5'e 2 devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.
Bordo-mavili takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Öte yandan antrenman öncesi 19 yaş altı takımı oyuncusu Onuralp Çakıroğlu için doğum günü pastası kesildi.