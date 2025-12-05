İSTANBUL 19°C / 11°C
  Trabzonspor, Göztepe sınavına hazırlanıyor
Spor

Trabzonspor, Göztepe sınavına hazırlanıyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe ile oynayacağı karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdürdü.

5 Aralık 2025 Cuma 19:44
Trabzonspor, Göztepe sınavına hazırlanıyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 7 Aralık Pazar günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde oyuncular ısınma gerçekleştirdi. 5'e 2 devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavili takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Öte yandan antrenman öncesi 19 yaş altı takımı oyuncusu Onuralp Çakıroğlu için doğum günü pastası kesildi.

