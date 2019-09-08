Trabzonspor gözünü iç transfere çevirdi
Son yılların en iyi kadrosunu kuran Trabzonspor, bu birlikteliği bozmamak adına iç transfer yöneldi.
Trabzonspor, iç transferde sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Sosa, Abdulkadir Parmak, Arda, Novak ve Pereira ile resmi görüşmelere haftaya başlıyor.
Performanslarından memnun olunan 5 oyuncunun da sözleşmelerinin uzatılması planlanıyor.
Yönetimin; Sosa'ya 2, Pereira'ya 1, Novak ve Abdulkadir Parmak'a 3, Arda'ya ise 4 yıllık yeni kontrat teklif edeceği öğrenildi.
Takımdaki ücret dengesizliği de düzeltilecek. Yönetim, yüksek maaş alan Sosa ile Pereira'dan indirim isteyecek.
Halen 2.4 milyon TL'ye oynayan Abdülkadir Ömür'ün ücreti ise 4 milyon TL'nin üzerine çıkarılacak.
1.5 milyon kazanan Uğurcan, Hüseyin Türkmen ve Parmak'ın maaşları da en az 2 katına çıkarılacak.
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