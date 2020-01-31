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Spor

Trabzonspor, Guilherme transferini bitirdi

Ndiaye ve Bilal’in ardından Trabzonspor, önemli bir hamle daha yaptı. Fırtına, Beşiktaş’ın harcama limiti nedeniyle alamadığı Yeni Malatyaspor’un yıldızı Guilherme ile anlaştı, oyuncuyu şehre getirdi.

Fanatik31.01.2020  09:26 - Güncelleme: 31.01.2020  09:26

Trabzonspor’da yönetim, şampiyonluk yolunda kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Orta sahadaki ihtiyacı Ndiaye hamlesiyle çözen, Kayserispor’dan ayrılan gurbetçi kanat oyuncusu Bilal Başacıkoğlu’nu uygun maliyetle renklerine bağlayan Trabzonspor, bir önemli transfer daha gerçekleştirdi.

Karadeniz ekibi, Beşiktaş’ın transfer etmeye çalıştığı ancak harcama limiti nedeniyle kadrosuna katamadığı Guilherme’yi şehre getirdi. Yeni Malatya’dan ayrılıp dün öğlen saatlerinde Trabzon’a ayak basan Guilherme için Yeni Malatyaspor’a sadece 40 bin Euro, yani 265 bin TL fesih bedeli ödenecek.

Sağ kanat artık sağlam

Trabzon’da sağlık kontrolünden dahi geçen Guilherme, esas bölgesi merkez orta saha olmasına rağmen bu sezon sağ kanattaki performansıyla dikkat çekiyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, Abdülkadir’in yokluğunda sağ tarafı iyice sağlama almış oldu.

28 yaşındaki Sambacı ile 3 yıllık mukavele yapılacak.

Bisiklet almak için biriktirdikleri paraları depremzedelere bağışladılar

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