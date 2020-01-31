Trabzonspor, Guilherme transferini bitirdi

Fanatik 31.01.2020 09:26 - Güncelleme: 31.01.2020 09:26

Trabzonspor’da yönetim, şampiyonluk yolunda kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Orta sahadaki ihtiyacı Ndiaye hamlesiyle çözen, Kayserispor’dan ayrılan gurbetçi kanat oyuncusu Bilal Başacıkoğlu’nu uygun maliyetle renklerine bağlayan Trabzonspor, bir önemli transfer daha gerçekleştirdi.

Karadeniz ekibi, Beşiktaş’ın transfer etmeye çalıştığı ancak harcama limiti nedeniyle kadrosuna katamadığı Guilherme’yi şehre getirdi. Yeni Malatya’dan ayrılıp dün öğlen saatlerinde Trabzon’a ayak basan Guilherme için Yeni Malatyaspor’a sadece 40 bin Euro, yani 265 bin TL fesih bedeli ödenecek.

Sağ kanat artık sağlam

Trabzon’da sağlık kontrolünden dahi geçen Guilherme, esas bölgesi merkez orta saha olmasına rağmen bu sezon sağ kanattaki performansıyla dikkat çekiyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, Abdülkadir’in yokluğunda sağ tarafı iyice sağlama almış oldu.

28 yaşındaki Sambacı ile 3 yıllık mukavele yapılacak.