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Spor

Trabzonspor, Abdülkadir Parmak'ın Sivasspor'a transfer olduğunu açıkladı

Trabzonspor, Abdulkadir Parmak transferi için Sivasspor'un 100 bin euroluk fesih bedeli ödeyeceğini açıkladı.

AA19 Temmuz 2023 Çarşamba 22:33 - Güncelleme:
Trabzonspor, Abdülkadir Parmak'ın Sivasspor'a transfer olduğunu açıkladı
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Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, futbolcunun Demir Grup Sivasspor'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, sözleşme fesih bedeli olarak Sivasspor'un 100 bin avro ödeme yapacağı ifade edilerek, "Ayrıca kulübümüze, futbolcunun bir başka kulübe geçici veya kesin transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla kulübümüze ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 20'si ödenecektir." denildi.

Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Abdulkadir Parmak, geçen hafta sağlık kontrolünden geçmiş ve 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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