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Spor

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı için İstanbul'a gitti

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Kasımpaşa ile deplasmanda yapacağı maç için İstanbul'a gitti.

31 Ağustos 2023 Perşembe 18:43 - Güncelleme:
Trabzonspor, Kasımpaşa maçı için İstanbul'a gitti
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Kasımpaşa ile deplasmanda yapacağı maç için İstanbul'a gitti.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde son antrenmanını gerçekleştiren Karadeniz ekibi, daha sonra özel uçakla Trabzon Havalimanı'ndan İstanbul'a hareket etti.

Bordo-mavili futbolcular uçuş öncesi, havalimanında kendilerine ilgi gösteren taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Trabzonspor kafilesinde, Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Stefano Denswil, Filip Benkovic, Rayyan Baniya, Hüseyin Türkmen, Stryger Larsen, Arif Boşluk, Mehmet Can Aydın, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Kerem Şen, Doğucan Haspolat, Enis Bardhi, Göktan Gürpüz, Edin Visca, Tonio Teklic, Abdurrahman Bayram, Umut Bozok, Taxiarchis Fountas ve Enis Destan yer aldı.

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