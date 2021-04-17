17 Nisan 2021 Cumartesi 15:53 - Güncelleme: 17 Nisan 2021 Cumartesi 17:06

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 16.00'da başlayan Trabzonspor - Hatayspor mücadelesinde Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Mustafa Sönmez yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Murat Erdoğan. Maçı VAR koltuğunda Alper Ulusoy otururken, AVAR'da ise Direnç Tonusluoğlu bulunuyor.

Takımların ilk 11'leri şöyle:

TRABZONSPOR: Uğurcan, Marlon, Edgar Ie, Hosseini, Serkan, Abdülkadir Parmak, Baker, Bakasetas, Nwakaeme, Yusuf, Djaniny

HATAYSPOR: Munir, Yusuf, Santos, Popov, Katranis, Aabid, Ribeiro, Boupendza, Kamara, Traore, Diouf

TRABZONSPOR: 1 - HATAYSPOR: 0 (CANLI ANLATIM)

- Karşılaşmaya Hatayspor başladı

3. dakikada kaleci Uğurcan'ın kısa düşen pasını kapan Boupendza, Trabzonspor ceza sahası sol çaprazında topla buluştu ve yerden pasını çıkardı. Diouf penaltı noktası üzerinde topla buluşmak üzereyken savunma araya girdi ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

6. dakikada Kamara çalımlarla Trabzonspor ceza sahasına girdi ve vuruşunu yapmak isterken Baker araya girdi ve tehlikeyi önledi.

9. dakikada Aabid'in sağdan Trabzonspor ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta, Diouf kafayı vurdu ancak köşeye giden topa kaleci Uğurcan uzandı ve meşin yuvarlağa sahip oldu

15. dakikada Trabzonspor'da Kamara'ya faul yapan Lewis Baker sarı kart gördü.

17. dakikada sağ kanattan Popov'un Trabzonspor ceza sahasına ortasında, Diouf ıska geçti ancak sol çaprazdaki Boupendza'nın önünde kaldı top. Bu oyuncunun gelişine şutunda top üstten dışarı çıktı.

GOL! 22. dakikada Djaniny topla ceza sahasına girdi ve sol çaprazdan dar açıdan harika bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. Trabzonspor 1-0 önde.

30. dakikada Djaniny, ceza sahası dışından, Hatayspor kalesine yaklaşık 25 metre mesafeden sert bir vuruş yaptı ancak top üstten dışarda.

32. dakikada Trabzonspor ceza yayından Kamara'nın yerden şutunda top yandan dışarı çıktı.

33. dakikada sağ kanattan Popov'un Trabzonspor ceza sahasına ortasında, Boupendza penaltı noktası yakınlarında kafayı vurdu ancak top yandan dışarı çıktı.

40. dakikada Serkan Asan'ın sağ kanattan Hatayspor ceza sahasına ortasında, Edgar Ie kafayı vurdu ancak top kaleci Munir'de kaldı.

45. dakikada Aabid Trabzonspor ceza sahasının sol çaprazından ortasını yaptı. Diouf'un kafa vuruşunda top yandan dışarıya gitti.

- İlk yarı 1-0 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

2. YARI

- 2. yarıya Trabzonspor başladı