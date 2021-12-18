İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Aralık 2021 Cumartesi / 14 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,5563
  • EURO
    18,5739
  • ALTIN
    953.682
  • BIST100
    2084.47
Spor

Trabzonspor - Hatayspor | CANLI

Lider Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor. Trabzonspor - Hatayspor maçının skorunu Star.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

18 Aralık 2021 Cumartesi 15:58 - Güncelleme: 18 Aralık 2021 Cumartesi 16:05
ABONE OL

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan ve saat 16.00'da başlayan Trabzonspor - Hatayspor maçında Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalıyor. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Tarık Ongun ve Serkan Çimen yapıyor. Müsabakanın 4. hakemi ise Turgut Doman. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Atilla Karaoğlan otururken, AVAR'da ise Kerem Ersoy ve Burak Olcar bulunuyor.

Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor...

TRABZONSPOR: 0 - HATAYSPOR: 0

Takımların ilk 11'leri şöyle:

TRABZONSPOR: Uğurcan, Bruno Peres, Edgar Ie, Vitor Hugo, Denswil, Dorukhan, Berat, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Cornelius

HATAYSPOR: Munir, Burak Çamoğlu, Fatih, Burak Öksüz, Falette, Adekugbe, Sackey, Ribeiro, Lobjanidze, Saint Louis, Mame Diouf

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.