18 Aralık 2021 Cumartesi 15:58 - Güncelleme: 18 Aralık 2021 Cumartesi 16:05

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan ve saat 16.00'da başlayan Trabzonspor - Hatayspor maçında Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalıyor. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Tarık Ongun ve Serkan Çimen yapıyor. Müsabakanın 4. hakemi ise Turgut Doman. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Atilla Karaoğlan otururken, AVAR'da ise Kerem Ersoy ve Burak Olcar bulunuyor.

Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor...

TRABZONSPOR: 0 - HATAYSPOR: 0

Takımların ilk 11'leri şöyle:

TRABZONSPOR: Uğurcan, Bruno Peres, Edgar Ie, Vitor Hugo, Denswil, Dorukhan, Berat, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Cornelius

HATAYSPOR: Munir, Burak Çamoğlu, Fatih, Burak Öksüz, Falette, Adekugbe, Sackey, Ribeiro, Lobjanidze, Saint Louis, Mame Diouf