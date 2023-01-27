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Spor

Trabzonspor, Hatayspor deplasmanına çıkıyor

Spor Toto Süper Lig2in 21. haftasında Trabzonspor, Hatayspor deplasmanına konuk oluyor.

AA27 Ocak 2023 Cuma 10:01 - Güncelleme:
Trabzonspor, Hatayspor deplasmanına çıkıyor
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.

Yeni Hatay Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Ligin son 2 haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i 1-0, İstanbulspor'u da 4-0'lık sonuçla mağlup eden bordo-mavililer, rakibini yenerek bu sezon ilk kez art arda 3 galibiyet almak istiyor.

- Son 4 deplasman maçında 2 puan alabildi

Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Trabzonspor, son 4 dış saha maçında 2 puan alabildi.

Trabzonspor, söz konusu 4 karşılaşmada Beşiktaş (2-2) ve MKE Ankaragücü (1-1) ile berabere kalırken, VavaCars Fatih Karagümrük'e 4-1 ve Corendon Alanyaspor'a 5-0 mağlup oldu.

Bordo-mavili ekip bu dört karşılaşmada 4 gol atabilirken, kalesinde 12 gol gördü.

Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçıyla 118 günlük galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak.

Bordo-mavili ekipte Edin Visca ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları bulunuyor.

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