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Spor

Trabzonspor, Hatayspor maçında ilk peşinde

Ligde oynanan son maçta sahasında Konyaspor'u 3-2'lik skorla mağlup ederek 126 günlük galibiyet hasretine son veren Trabzonspor hafta sonu Gaziantep ile oynayacağı maçı da kazanarak deplasmandaki galibiyet hasretine son vermek istiyor.

AA2 Ekim 2024 Çarşamba 11:45 - Güncelleme:
Trabzonspor, Hatayspor maçında ilk peşinde
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Trendyol Süper Lig'de geçen hafta sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 yenerek 126 gün sonra galibiyet hasretini bitiren Trabzonspor, hafta sonu da deplasmandaki gol ve 3 puan hasretine son vermeyi hedefliyor.

Bu sezon ligde konuk olarak çıktığı Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor ve Gaziantep FK maçlarından 0-0 beraberlikle ayrılan bordo-mavili takım, 5 Ekim Cumartesi günü Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı müsabakada gol ve galibiyetle tanışmak istiyor.

Trabzonspor, 19 takımlı ligde bu sezon deplasmanda gol atamayan tek takım konumunda bulunuyor. Bordo-mavili takım ayrıca Samsunspor ile birlikte deplasmanda gol yemeyen iki takımdan biri olarak öne çıkıyor.

DEPLASMANDA EN SON 137 GÜN ÖNCE KAZANDI

Trabzonspor, Süper Lig'de deplasmandaki son galibiyetini 137 gün önce aldı.

Geçen sezon ligin 37. haftasında RAMS Başakşehir ile İstanbul'da oynadığı maçtan 1-0'lık galibiyetle dönen Karadeniz ekibi, 18 Mayıs'ta oynanan bu karşılaşmadan sonra çıktığı dış saha maçlarında 3 puan elde edemedi.

ÜÇ MAÇTA DA FARKLI TEKNİK DİREKTÖRLER GÖREV ALDI

Trabzonspor'un bu sezon Süper Lig'de deplasmanda oynadığı 3 maçta da farklı teknik direktörler görev yaptı.

Bordo-mavili takım, ilk haftaki Net Global Sivasspor maçına Abdullah Avcı, 4. haftadaki ikas Eyüpspor karşılaşmasına İhsan Derelioğlu, 6. haftadaki Gaziantep FK müsabakasına da Şenol Güneş yönetiminde çıktı.

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