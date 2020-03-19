İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,5241
  • EURO
    7,0242
  • ALTIN
    311.744
  • BIST100
    85195.4
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor: ''Hayallerimizi sadece erteledik''
Spor

Trabzonspor: ''Hayallerimizi sadece erteledik''

Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor'dan liglerin ertelenmesinin ardından bir paylaşım geldi.

19 Mart 2020 Perşembe 18:29 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 18:29
ABONE OL

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tüm federasyon başkanlarını koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında bir araya geldi, toplantı sonrası liglerin ertelendiği açıklandı.

Bu gelişmenin ardından Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor'da sosyal medya hesabından bir paylaşım

Trabzonspor'un o paylaşımı;

"Pes etmedik, vazgeçmedik; hayallerimizi sadece erteledik! Çünkü her şeyin başı sağlık! Stadyumumuzda birbirimize sarılıp zaferlerle coşacağımız, taraftarlarımızla bir arada olacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyoruz"

Üsküdar'da dehşet anları

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Merkel'den kritik Türkiye açıklaması
Merkel'den kritik Türkiye açıklaması

Merkel'den kritik Türkiye açıklaması

F-35'in üreticisinden Rusya'yı çok kızdıracak görüntü! S-400 ve Topol-M'yi vurdu
F-35'in üreticisinden Rusya'yı çok kızdıracak görüntü! S-400 ve Topol-M'yi vurdu

F-35'in üreticisinden Rusya'yı çok kızdıracak görüntü! S-400 ve Topol-M'yi vurdu

Resmen duyurdular: Oyunun kurallarını değiştirecek test geliştiriyorlar
Resmen duyurdular: Oyunun kurallarını değiştirecek test geliştiriyorlar

Resmen duyurdular: Oyunun kurallarını değiştirecek test geliştiriyorlar

Ünlü İtalyan profesör itiraf etti, Türkiye'ye bu çağrıyı yaptı
Ünlü İtalyan profesör itiraf etti, Türkiye'ye bu çağrıyı yaptı

Ünlü İtalyan profesör itiraf etti, Türkiye'ye bu çağrıyı yaptı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.