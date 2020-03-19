Trabzonspor: ''Hayallerimizi sadece erteledik''

19 Mart 2020 Perşembe 18:29 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 18:29

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tüm federasyon başkanlarını koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında bir araya geldi, toplantı sonrası liglerin ertelendiği açıklandı.

Bu gelişmenin ardından Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor'da sosyal medya hesabından bir paylaşım

Trabzonspor'un o paylaşımı;

"Pes etmedik, vazgeçmedik; hayallerimizi sadece erteledik! Çünkü her şeyin başı sağlık! Stadyumumuzda birbirimize sarılıp zaferlerle coşacağımız, taraftarlarımızla bir arada olacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyoruz"