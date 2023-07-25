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Spor

Trabzonspor, hazırlık maçında rahat kazandı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, 4. hazırlık maçında Rabotnicki'yi 4-1 mağlup etti.

25 Temmuz 2023 Salı 20:30 - Güncelleme:
Trabzonspor, hazırlık maçında rahat kazandı
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Gelecek sezonun hazırlık çalışmalarını sürdüren Trabzonspor 4. hazırlık maçında Rabotnicki'yi 4-1 mağlup etti.

Gelecek sezon çalışmalarını Slovenya'da sürdüren Trabzonspor, Kuzey Makedonya ekibi FK Rabotnicki'yle karşılaştı.

Slovenya'nın Sportski Centar Terme Catez stadında oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 4-1'lik skorla kazandı.

Trabzonspor'un gollerini 8. dakikada Maxi Gomez, 40. dakikada Anastasios Bakasetas, 63. dakikada Eren Elmalı ve 88. dakikada Enis Destan kaydetti. Rabotnicki'nin golünü 17. dakikada Uğurcan Çakır (KK) kaydetti.

Trabzonspor bir sonraki hazırlık karşılaşmasında Triglav ile karşılaşacak.

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