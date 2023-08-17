Trabzonspor'da hedef orta saha transferi

Trransfer çalışmalarında vites arttıran Trabzonspor orta sahaya yeni bir takviye yapmaya hazırlanıyor.

Geçen sezona göre Hamsik, Dorukhan, Gbamin ve Siopis gibi isimleri kaybeden bordo mavililer, bu bölgeye sadece Yunanistan'dan Kourbelis'i almıştı.

Fırtına, transfer dönemi bitmeden 2 orta saha takviyesi birden gerçekleştirecek.

BATISTA VE MAKOUTA İÇİN YOĞUN MESAİ

Bordo mavililerde en yoğun uğraş verilen isim, Fransa'da Angers forması giyen Batista Mendy. 23 yaşındaki futbolcu 1.91 boyunda ve Fransız ekibiyle Ligue 1'de 71 maçta görev almayı başardı.

Ayrıca Makouta konusunda da pazarlıklar sürüyor. Trabzonspor sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncunun transferini bitirme uğraşında.

Teknik direktör Bjelica, defansif özellikleri ön planda ve fizik gücü yüksek isimlere yöneliyor.