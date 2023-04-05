İSTANBUL 9°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Nisan 2023 Çarşamba / 15 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,2558
  • EURO
    21,2416
  • ALTIN
    1252.34
  • BIST100
    5008.84
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Trabzonspor, hedefsiz kaldı

Geçtiğimiz yıl şampiyon olan Trabzonspor, bu sezon aynı durumu koruyamadı ve yarıştığı 3 kulvarda hedefsiz kaldı. Önce teknik direktörü ardından başkanı istifa eden bordo mavililer yeni bir yapılanma sürecine girmeyi planlıyor.

AA5 Nisan 2023 Çarşamba 12:10 - Güncelleme:
Trabzonspor, hedefsiz kaldı
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde MKE Ankaragücü'ne deplasmanda 3-1 yenilerek elenen Trabzonspor, deplasmanda aldığı kötü sonuçlarla 3 kulvarda da hedefsiz kaldı.

Bu sezon iç sahada başarılı bir grafik ortaya koyan bordo-maviler, deplasmanlarda ise kazanmakta zorluk yaşadı.

Karadeniz ekibi; Spor Toto Süper Lig, Avrupa kupaları ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı toplam 19 deplasman karşılaşmasında biri hükmen 5 maç kazanabildi. Dış sahadaki 12 maçtan mağlubiyetle ayrılan bordo-mavililer, 2 kez sahadan beraberlikle ayrıldı.

LİGDE 12 DEPLASMAN MAÇININ 8'İNDE PUAN KAYBI

Trabzonspor, ligde 12 deplasman maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı.

Bordo-mavililer, İstanbulspor'u 2-0, HangiKredi Ümraniyespor'u 1-0, Yukatel Kayserispor'u 2-1, Gaziantep FK'yi hükmen 3-0 yenerken, Fraport TAV Antalyaspor'a 5-2, Adana Demirspor'a 3-2, VavaCars Fatih Karagümrük'e 4-1, Corendon Alanyaspor'a 5-0, Atakaş Hatayspor ve Galatasaray'a 2-1 kaybetti. Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 ve Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.

Karadeniz ekibi, dış sahada 14 puan elde ederken 22 puan kaybetti.

AVRUPA'DA 3 KUPADAKİ TÜM DEPLASMAN MAÇLARINDAN MAĞLUP AYRILDI

Trabzonspor, Avrupa kupalarında oynadığı 5 deplasman maçını da yitirdi.

Bordo-mavililer, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag'a 2-1, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'a 3-2, Monaco'ya 3-1 ve Kızılyıldız'a 2-1 mağlup oldu.

Dış sahada aldığı sonuçlarla UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılamayan, UEFA Avrupa Ligi'ne de veda eden Karadeniz ekibi, UEFA Konferans Ligi'nde de deplasmandaki kötü sonuçla hedefinden uzaklaştı.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi ilk maçta sahasında 1-0 yendiği Basel'e deplasmanda 2-0 mağlup olarak elenmekten kurtulamadı.

TÜRKİYE KUPASI'NDA DA AYNI SON

Ligde şampiyonluk yarışından kopan, Avrupa kupalarından elenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da deplasman başarısızlığına "dur" diyemedi.

Bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 deplasman maçında birer galibiyet ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Kupanın çeyrek finalinde MKE Ankaragücü'ne dış sahada 3-1 kaybeden Karadeniz ekibi, elenerek bu sezon hedefsiz kaldı.

19 MAÇTA 41 GOL YEDİ

Trabzonspor, oynadığı 19 dış saha maçında kalesinde 41 gol gördü.

Bordo-mavililer, ligde 12 maçta 25 gol, Avrupa kupalarında 5 karşılaşmada 12 gol, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 maçta 4 gol yedi.

Trabzonspor, deplasmandaki maçlarda 28 gol atabildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.