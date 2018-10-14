Trabzonspor Hosseini ile maç kaybetmiyor

Trabzonspor’un sezon başında kadrosuna kattığı Majid Hosseini şu ana kadar ortaya koyduğu performansla doğru bir tercih olduğunu gösterdi.

Savunmanın ortasında bir diğer yeni transfer Zargo Toure ile her geçen gün daha iyi bir ikili olmaya başladığı görülen 22 yaşındaki stoper, forma giydiği maçlarda başarılı performanslar sergiledi.

İranlı futbolcu, bordo-mavililerde sekiz maçın beşinde forma giydi. Trabzonspor bu maçlarda 4 galibiyet-1 beraberlik elde etti. Onun olmadığı üç karşılaşmada ise üç yenilgi alındı. Başakşehir ve Alanyaspor’a deplasmanda, Göztepe’ye ise evinde kaybeden Karadeniz ekibi bu maçlarda kalesinde 5 gol gördü. Ortaya çıkan bu istatistikler oyuncunun takım savunması için ne kadar önemli hale geldiğini gözler önüne serdi.

İran’da geçtiğimiz sezon 22’si lig, 5’i Asya Şampiyonlar Ligi, 4’ü de kupa olmak üzere toplam 31 maçta görev alan Hosseini, yaz döneminde ise İran Milli Takımı’yla Dünya Kupası’nda boy gösterdi. Genç stoper İran’ın buradaki üç maçında da forma giydi. Bir çok meslektaşına göre daha kısa bir yaz tatili geçiren Hosseini, hemen ardından kendisini Süper Lig’deki rekabetin içinde bulmasına karşın üst düzey formunu sürdürdü.

Takımı çöktü

İran Ligi’nde geçtiğimiz sezonu üçüncü sırada tamamlayan Esteghlal Kulübü’nde Majid Hosseini pişmanlığı yaşanıyor. Hosseini’nin Trabzonspor’a gelmesinin ardından bu sezona istediği gibi başlayamayan mavi-beyazlı ekip, sekiz haftada yalnızca iki galibiyet alabildi. Takımın ünlü Alman teknik adamı Schafer’in, Hosseini’nin ayrılmasına izin verildiği için yönetime sitem ettiği belirtildi.

(Skorer)