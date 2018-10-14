Son Dakika Haberleri 14

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Trabzonspor Hosseini ile maç kaybetmiyor

Trabzonspor, Majid Hosseini’nin forma giydiği 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik alırken, mağlubiyet yüzü görmedi. Bordo-mavili takım, İranlı stoperin yokluğundaki 3 karşılaşmadan ise puan çıkarmayı başaramadı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Trabzonspor’un sezon başında kadrosuna kattığı Majid Hosseini şu ana kadar ortaya koyduğu performansla doğru bir tercih olduğunu gösterdi. 

Savunmanın ortasında bir diğer yeni transfer Zargo Toure ile her geçen gün daha iyi bir ikili olmaya başladığı görülen 22 yaşındaki stoper, forma giydiği maçlarda başarılı performanslar sergiledi.

İranlı futbolcu, bordo-mavililerde sekiz maçın beşinde forma giydi. Trabzonspor bu maçlarda 4 galibiyet-1 beraberlik elde etti. Onun olmadığı üç karşılaşmada ise üç yenilgi alındı. Başakşehir ve Alanyaspor’a deplasmanda, Göztepe’ye ise evinde kaybeden Karadeniz ekibi bu maçlarda kalesinde 5 gol gördü. Ortaya çıkan bu istatistikler oyuncunun takım savunması için ne kadar önemli hale geldiğini gözler önüne serdi. 

İran’da geçtiğimiz sezon 22’si lig, 5’i Asya Şampiyonlar Ligi, 4’ü de kupa olmak üzere toplam 31 maçta görev alan Hosseini, yaz döneminde ise İran Milli Takımı’yla Dünya Kupası’nda boy gösterdi. Genç stoper İran’ın buradaki üç maçında da forma giydi. Bir çok meslektaşına göre daha kısa bir yaz tatili geçiren Hosseini, hemen ardından kendisini Süper Lig’deki rekabetin içinde bulmasına karşın üst düzey formunu sürdürdü.

Takımı çöktü

İran Ligi’nde geçtiğimiz sezonu üçüncü sırada tamamlayan Esteghlal Kulübü’nde Majid Hosseini pişmanlığı yaşanıyor. Hosseini’nin Trabzonspor’a gelmesinin ardından bu sezona istediği gibi başlayamayan mavi-beyazlı ekip, sekiz haftada yalnızca iki galibiyet alabildi. Takımın ünlü Alman teknik adamı Schafer’in, Hosseini’nin ayrılmasına izin verildiği için yönetime sitem ettiği belirtildi.

(Skorer)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İzmir´de düzensiz göçmenleri taşıyan kamyon devrildi

İzmir´de düzensiz göçmenleri taşıyan kamyon devrildi

Dünden bugüne Ankara

Dünden bugüne Ankara

Instagram'dan büyük yenilik!

Instagram'dan büyük yenilik!

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA