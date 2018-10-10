Trabzonspor Hugo Rodallega'nın sözleşmesini uzatmak için harekete geçti
Trabzonspor yönetimi, son haftaların formda golcüsü Hugo Rodallega'nın sözleşmesini uzatmak için harekete geçti.
Ünal Karaman’ın kendisine verdiği forma şansını iyi değerlendiren ve çıktığı 8 maçta 5 kez rakip fileleri havalandıran Hugo Rodallega’ya yeni sözleşme yolda.
Kolombiyalı futbolcunun performansından memnun olan ve mâli konuları göz önünde bulunduran Bordo- Mavili yönetim, devre arasında 33 yaşındaki oyuncuyla pazarlık masasına oturmayı planlıyor.
Senede 1.6 milyon Euro kazanan yıldız futbolcudan indirim isteyecek olan Ağaoğlu ve ekibi, teklifin kabul görmesi halinde Rodallega’ya 1+1 yıllık sözleşme önerecek.
(Fanatik)
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