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Spor

Trabzonspor hukuki süreci başlattı! Simon Banza'ya yönelik ''ırkçı'' paylaşımlara tepki

Trabzonspor, Beşiktaş derbisi sonrası sosyal medyada Simon Banza'ya yönelik yapılan ırkçı paylaşımlara tepki gösterdi. Bordo-Mavililer söz konusu paylaşımlarla ilgili hukuksal adımların 'hızlıca' atıldığını duyurdu. İşte detaylar...

AA16 Eylül 2024 Pazartesi 09:25 - Güncelleme:
Trabzonspor hukuki süreci başlattı! Simon Banza'ya yönelik ''ırkçı'' paylaşımlara tepki
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Trabzonspor Kulübü, futbolcu Simon Banza'ya yönelik "ırkçı" paylaşımlarla ilgili hukuksal adımların "hızlıca" atıldığını duyurdu.

Bordo mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Beşiktaş ile oynanan maç sonrası futbolcu Simon Banza'ya yönelik sosyal medya üzerinden yapılan "ırkçı" paylaşımların şiddetle kınandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu tür çirkin saldırıların hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu vurguluyor ve gereken hukuksal adımların hızlıca atıldığını bildiriyoruz. Irkçı saldırılara karşı kararlı duruşumuzdan hiçbir zaman taviz vermeyeceğimizi tekrar belirtiyor, bu çirkin saldırıya karşı futbolcumuzun yanında olduğumuzu ifade ediyoruz."

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