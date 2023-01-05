İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ocak 2023 Perşembe / 13 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,774
  • EURO
    19,7979
  • ALTIN
    1107.27
  • BIST100
    5116.41
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor iç sahada 668 gündür yenilmiyor!
Spor

Trabzonspor iç sahada 668 gündür yenilmiyor!

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında evinde Giresunspor'u 3-0 mağlup eden Trabzonspor iç saha yenilmezlik serisini 33 maça çıkardı.

AA5 Ocak 2023 Perşembe 22:35 - Güncelleme:
Trabzonspor iç sahada 668 gündür yenilmiyor!
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Bitexen Giresunspor'u 3-0 yenen Trabzonspor, sahasında yenilmezlik serisini 668 güne taşıdı.

Bordo-mavililere galibiyeti getiren goller, 30. dakikada Bajic (kendi kalesine), 69. dakikada Gomez, 75. dakikada Doğucan Haspolat'tan geldi.

Karadeniz ekibi, en son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği karşılaşmadan sonra sahasındaki yenilmezlik serisini 33 maça çıkardı. Karadeniz ekibi, 33 lig maçında 21 galibiyet, 12 beraberlik alarak sahasında rakiplerine 3 puan vermedi.

Trabzonspor, puanı 29 puana çıkararak 5. sıraya yükseldi. Bitexen Giresunspor ise 19 puanla 11. sırada yer aldı.

Gomez, cezalı duruma düştü

Trabzonspor'da ikinci golü atan Maxi Gomez, cezalı duruma düştü.

Bordo-mavili futbolcu, ligde gelecek hafta Corendon Alanyaspor ile oynanacak karşılaşmada takımda yer alamayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.