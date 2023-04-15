Trabzonspor ile Beşiktaş 136. kez karşı karşıya geliyor

Trabzonspor ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın yapacakları maçla 136. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor'un 2-0'lık galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 50 yıllık rekabette, geride kalan 135 resmi karşılaşmanın 54'ünü Beşiktaş, 47'sini bordo-mavili ekip kazandı, 34 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Siyah-beyazlıların 187 golüne, bordo-mavililer 153 golle karşılık verdi.

BEŞİKTAŞ SON 22 MAÇTA 5 KEZ YENİLDİ



Beşiktaş, Süper Lig'de rakibiyle yaptığı son 22 müsabakada 5 kez mağlup oldu.

İki takım arasındaki son 22 maçın 8'ini siyah-beyazlı ekip kazanırken, 9 mücadele de berabere sonuçlandı.

Trabzonspor, bu süreçte Beşiktaş'ı 4 kez 2-1'lik skorla yenmeyi başardı. Bordo-mavili ekip, söz konusu maçların birinde de rakibine 4-1 üstünlük kurdu.

Bu arada Trabzonspor, rakibiyle yaptığı son 19 lig maçında da kalesini gole kapatamadı.

TARAFLAR LİGDE 100. KEZ KARŞILAŞACAK



İki takım ligde yarın 100. kez karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlardaki galibiyet sayısında bir farkla siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor.

Geride kalan 99 lig müsabakasında Beşiktaş 37, Trabzonspor 36 galibiyet aldı, 26 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Ligde Beşiktaş'ın attığı 142 gole, Trabzonspor 115 golle karşılık verdi.

FARKLI SKORLAR



Beşiktaş, bordo-mavili takım karşısındaki en farklı galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı.

Siyah-beyazlılar ayrıca, rakibini 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de 4-0 yendi.

Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etti.

TRABZON'DAKİ LİG MAÇLARI



Trabzonspor, sahasında yaptığı lig maçlarında Beşiktaş'a karşı üstün durumda bulunuyor.

İki takım Trabzon'da 48 kez karşı karşıya gelirken, bordo-mavili ekip bunların 23'ünü kazanmayı başardı. Beşiktaş 15 kez sahadan galip ayrılırken, taraflar 10 maçta ise eşitliği bozamadı.

42'si Hüseyin Avni Aker Stadı, 6'sı Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki lig maçlarında Trabzonspor 68, Beşiktaş ise 61 gol attı.

Geçen sezonun ikinci yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma 1-1 berabere tamamlanmıştı.

Bu arada iki takım arasında 2005-2006 sezonunda Trabzon'da yapılması gereken lig mücadelesi, bordo-mavili takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve Beşiktaş 2-1 galip gelmişti.