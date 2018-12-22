Trabzonspor ile Beşiktaş arasında Burak Yılmaz ile Oğuzhan Özyakup takası

PUAN BAŞI PRİM ALIYOR

GEÇTİĞİMİZ sezon başında Çin ekibi Beijing Guoan’dan 4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Burak Yılmaz, yıllık maaşının yanı sıra yaptığı sözleşme gereği Trabzonspor’un her puanından 12 bin 500 euro prim alıyor. Kasım ayında teknik heyet ve taraftarla yaşadığı sorunlar nedeniyle yönetim tarafından kadro dışı bırakılan golcü oyuncu, yattığı yerden cebini ekstradan doldurmaya devam ediyor.

OĞUZHAN TAKASI

BURAK kadro dışı kaldıktan sonra Trabzonspor, 10 puan topladı… Fırtına’nın kazandığı puanlar nedeniyle Kral, tam 125 bin euro yani 750 bin TL’den fazla gelir elde etti… 33 yaşındaki oyuncunun garanti ücreti de hesaba katılınca şu ana kadar 3 milyon TL civarında para kazandı. Bu büyük yükten kurtulmak isteyen Trabzonspor, devre arasında Burak’ı satacak. Beşiktaş’ın istediği oyuncu için Oğuzhan’la takas düşünülüyor.

(Gunes)

(Gunes)