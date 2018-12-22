Son Dakika Haberleri 22

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında Burak Yılmaz ile Oğuzhan Özyakup takası

Trabzonspor’da kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz, takım kazandıkça servetine servet katıyor… Golcü oyuncu, kadro dışı kaldıktan sonra Fırtına 10 puan topladı ve hiç oynamadan 125 bin euronun sahibi oldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

PUAN BAŞI PRİM ALIYOR

GEÇTİĞİMİZ sezon başında Çin ekibi Beijing Guoan’dan 4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Burak Yılmaz, yıllık maaşının yanı sıra yaptığı sözleşme gereği Trabzonspor’un her puanından 12 bin 500 euro prim alıyor. Kasım ayında teknik heyet ve taraftarla yaşadığı sorunlar nedeniyle yönetim tarafından kadro dışı bırakılan golcü oyuncu, yattığı yerden cebini ekstradan doldurmaya devam ediyor.

OĞUZHAN TAKASI

BURAK kadro dışı kaldıktan sonra Trabzonspor, 10 puan topladı… Fırtına’nın kazandığı puanlar nedeniyle Kral, tam 125 bin euro yani 750 bin TL’den fazla gelir elde etti… 33 yaşındaki oyuncunun garanti ücreti de hesaba katılınca şu ana kadar 3 milyon TL civarında para kazandı. Bu büyük yükten kurtulmak isteyen Trabzonspor, devre arasında Burak’ı satacak. Beşiktaş’ın istediği oyuncu için Oğuzhan’la takas düşünülüyor.

(Gunes)

(Gunes)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Çilesiz Dava Olmaz kısa filmi izleyenlere duygulu anlar yaşattı

Çilesiz Dava Olmaz kısa filmi izleyenlere duygulu anlar yaşattı

Fenerbahçe'nin listesinde tam 10 yıldız var!

Fenerbahçe'nin listesinde tam 10 yıldız var!

Eryaman Stadı, ikinci yarıya hazır hale gelecek

Eryaman Stadı, ikinci yarıya hazır hale gelecek

Star Gazetesi tarafından beşincisi düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri sahiplerini buldu

Star Gazetesi tarafından beşincisi düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri sahiplerini buldu

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA