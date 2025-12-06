İSTANBUL 20°C / 12°C
6 Aralık 2025 Cumartesi
  • Trabzonspor ile Göztepe 31. kez karşı karşıya
Spor

Trabzonspor ile Göztepe 31. kez karşı karşıya

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek. İki takım ligde 31. kez kozlarını paylaşacak.

6 Aralık 2025 Cumartesi 11:21
Trabzonspor ile Göztepe 31. kez karşı karşıya
Trabzonspor ile Göztepe, yarın İzmir'de yapacakları maçla Süper Lig'de 31. kez karşı karşıya gelecek.

Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 30 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 13-6 üstünlük sağladı. Taraflar, 11 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 44 gol atarken kalesinde 25 gol gördü.

TRABZONSPOR İZMİR'DE ZORLANIYOR

Trabzonspor, İzmir deplasmanında galip gelmekte zorlandı.

Bordo-mavililer, rakibi karşısında dış sahada oynadığı 15 karşılaşmada 5 galibiyet, 7 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti.

Karadeniz ekibi, bu maçlarda 19 gol atarken, 15 gol yedi.

GEÇEN SEZON İKİ MAÇTA DA GÖZTEPE'Yİ YENEMEDİ

Trabzonspor, geçen sezon Göztepe karşısında galip gelemedi.

Bordo-mavililer, İzmir'de 10 kişi kalan rakibi karşısında 2-1 mağlup olurken sahasında ise 1-1 berabere kaldı.

