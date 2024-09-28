Trabzonspor ile Konyaspor 47'nci kez karşı karşıya

Trabzonspor ile Konyaspor Süper Lig'in 7'nci haftasında yarın yapacakları maçla 47'nci kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig'de bugüne kadar oynadıkları 46 maçta Trabzonspor'un 23, Konyaspor'un 11 galibiyeti bulunurken 12 maç berabere sonuçlandı.

Trabzonspor Süper Lig'in 7'inci haftasında yarın Konyaspor'u konuk edecek. Paparapark'ta saat 16.00'da başlayacak olan maçta hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Süper Lig'de oynadığı 5 maçtan da beraberlikle ayrılan Trabzonspor'un henüz galibiyeti bulunmuyor.

Bordo-mavililer yarın sahasında oynayacağı Konyaspor maçından hem galibiyetle ayrılmak hem de 3 puanla tanışmak istiyor. Trabzonspor topladığı 5 puanla 14'üncü sırada yer alırken, konuk ekip Konyaspor ise 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 8 puan toplayarak 8'inci sırada yer alıyor.

TRABZONSPOR ÜSTÜN

Trabzonspor ile Konyaspor arasındaki rekabet 2'nci ligde 1966 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 46'sı Süper Lig, 10'u 2'inci Lig ve 6'sı Türkiye Kupası olmak üzere 62 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 29, Konyaspor'un 14 galibiyeti bulunurken 19 maç da berabere sonuçlandı. Öte yandan iki takımın 2023-24 sezonunun ikinci yarısında Konya'da oynadıkları son maç bordo-mavili takımın 3-1 galibiyetiyle sonuçlanmıştı.