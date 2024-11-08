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Spor

Trabzonspor ile Rizespor 45. randevuda

Süper Lig'in 12. haftasında kozlarını paylaşacak Trabzonspor ve Çaykur Rizespor lig tarihinde 45. kez karşı karşıya gelecek.

8 Kasım 2024 Cuma 10:19 - Güncelleme:
Trabzonspor ile Rizespor 45. randevuda
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor ile 45. kez rakip olacak. Bordo-mavililerin rekabette 27'ye 8 üstünlüğü bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, yarın saat 19.00'da Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ligde bordo-mavililer 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 12 puanla 11. sırada bulunuyor. Yeşil-mavililer ise 3 galibiyet, 1 bereberlik ve 6 mağlubiyetle aldığı 10 puanla 16. sırada yer alıyor.

SÜPER LİG'DE 45. RANDEVU

İki takım daha önce ligde 44 kez karşılaştı. Bu maçlarda Trabzonspor'un 27 galibiyeti, Çaykur Rizespor'un ise 8 galibiyeti bulunuyor. İkili arasındaki 9 maç ise berabere sonuçlandı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 89 gol kaydederken yeşil-mavililer ise 40 kez rakip fileleri sarstı.

RİZE'DE TRABZONSPOR ÜSTÜN

Trabzonspor, rakibi ile deplasmanda oynadığı 22 maöta 9 kez üstünlük kurarken 6 maçta mağlup oldu. Rize'de oynanan müsabakalarda bordo-mavililer 33 gol atarken, kalesinde de 21 gole engel olamadı. İki takım arasında son oynanan mücadelede Çaykur Rizespor, sahasında rakibini 1-0 mağlup etti.

ZORBAY KÜÇÜK YÖNETECEK

Çaykur Rizespor ile Trabzonspor maçını hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Furkun Ürün yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Adnan Deniz Kayatepe olacak.

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