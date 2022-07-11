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Spor

Trabzonspor ile Sivasspor'un karşılaşacağı Süper Kupa maçının biletleri satışa çıktı

Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Sivasspor'un Süper Kupa maçının biletleri satışa çıktı.

IHA11 Temmuz 2022 Pazartesi 18:00 - Güncelleme:
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Trabzonspor ile Sivasspor arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa maçının biletleri satışa sunuldu.

Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Sivasspor'un, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 30 Temmuz Cumartesi saat 20.45'te karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa maçının biletleri satışa çıktı. Maçın bilet fiyatları; Batı ve Doğu Tribünleri için 150, Kuzey ve Güney Tribünleri için ise 75 TL olarak belirlendi. Engelli Tribünü biletleri için kulüplere başvuru yapılabilecek.

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