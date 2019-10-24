Trabzonspor ilk galibiyeti için sahaya çıkıyor

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AVRUPA Ligi C Grubu’nda yer alan Trabzonspor, Medical Park’ta 22.00’de Rus ekibi Krasnodar ile kozlarını paylaşacak. Grupta 1 puanı olan Bordo-Mavili ekip, puansız son sıradaki rakibini yenerse zirveden kopmayacak. Aksi bir sonuç çıkarsa Karadeniz temsilcisi hedefinden uzaklaşacak. Karşılaşmada Avusturyalı hakem Lechner düdük çalacak. beIN Sports 1 maçı ekranlara taşıyacak.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Kamil Ahmet, Abdülkadir, Sosa, Sturridge, Nwakaeme, Sörloth

Krasnodar: Safonov, Petrov, Spajic, Martinovich, Stotskiy, Vilhena, Süleymanov, Olsson, Younes, Ari, Berg