Trabzonspor ilk galibiyeti için sahaya çıkıyor
Trabzonspor 22.00’de konuk edeceği Krasnodar’ı devirerek, ‘ilk iki yarışında varım’ demek istiyor.
STAR
AVRUPA Ligi C Grubu’nda yer alan Trabzonspor, Medical Park’ta 22.00’de Rus ekibi Krasnodar ile kozlarını paylaşacak. Grupta 1 puanı olan Bordo-Mavili ekip, puansız son sıradaki rakibini yenerse zirveden kopmayacak. Aksi bir sonuç çıkarsa Karadeniz temsilcisi hedefinden uzaklaşacak. Karşılaşmada Avusturyalı hakem Lechner düdük çalacak. beIN Sports 1 maçı ekranlara taşıyacak.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Kamil Ahmet, Abdülkadir, Sosa, Sturridge, Nwakaeme, Sörloth
Krasnodar: Safonov, Petrov, Spajic, Martinovich, Stotskiy, Vilhena, Süleymanov, Olsson, Younes, Ari, Berg
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