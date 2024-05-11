Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, forvet takviyesi adına listeye yeni bir isim ekledi. Bordo-mavililer, bir yandan Nijeryalı Paul Onuachu'yu yeniden kiralık olarak transfer edebilmek için Southampton ile görüşmelerini sürdürürken, diğer yandan alternatif isimlerle ilgili çalışmalarına hız veriyor. Fırtına'nın Genk'te forma giyen Nijeryalı forvet Tolu Arokodare'yi listeye eklediği öğrenildi.

Belçika ekibiyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan ve 4 milyon euro bonservis değeri olan 23 yaşındaki oyuncu, bu sezon toplamda 48 maça çıkarak 14 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Scout ekibi tarafından uzun süredir takip edildiği öğrenilen 1.97 boyundaki golcü için teknik direktör Abdullah Avcı'nın onay verdiği belirtiliyor.