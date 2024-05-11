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Spor

Trabzonspor işini sağlama aldı! Onuachu olmazsa hedef Tolu Arokodare

Trabzonspor sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Paul Onuachu'yu yeniden kiralayabilmek için Southampton ile görüşmelere devam ediyor. Ancak bordo mavili ekip bu görüşmeden olumlu cevap alamazsa alternatif olarak Nijeryalı forvet Tolu Arokodare'yi listeye ekledi. İşte detaylar...

Fotomaç11 Mayıs 2024 Cumartesi 09:38 - Güncelleme:
Trabzonspor işini sağlama aldı! Onuachu olmazsa hedef Tolu Arokodare
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Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, forvet takviyesi adına listeye yeni bir isim ekledi. Bordo-mavililer, bir yandan Nijeryalı Paul Onuachu'yu yeniden kiralık olarak transfer edebilmek için Southampton ile görüşmelerini sürdürürken, diğer yandan alternatif isimlerle ilgili çalışmalarına hız veriyor. Fırtına'nın Genk'te forma giyen Nijeryalı forvet Tolu Arokodare'yi listeye eklediği öğrenildi.

Belçika ekibiyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan ve 4 milyon euro bonservis değeri olan 23 yaşındaki oyuncu, bu sezon toplamda 48 maça çıkarak 14 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Scout ekibi tarafından uzun süredir takip edildiği öğrenilen 1.97 boyundaki golcü için teknik direktör Abdullah Avcı'nın onay verdiği belirtiliyor.

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