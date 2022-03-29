İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mart 2022 Salı / 26 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,835
  • EURO
    16,3319
  • ALTIN
    914.821
  • BIST100
    2185.54
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor İstanbul takımlarına yenilmiyor
Spor

Trabzonspor İstanbul takımlarına yenilmiyor

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımlarına karşı başarılı bir sezon geçiriyor. Bordo-mavili takım 9 maçta, 6 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

IHA29 Mart 2022 Salı 10:29 - Güncelleme: 29 Mart 2022 Salı 10:29
ABONE OL

Spor Toto Lig'de milli ara sonrası sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımları karşısında mağlup olmadı. Bordo-mavili takım, bu sezon İstanbul takımları karşısında oynadığı 9 maçta, 6 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Attığı 14 gole karşılık ise kalesinde 6 gol gören Karadeniz ekibi söz konusu maçlarda 21 puan topladı.

İSTANBUL TAKIMLARINA KARŞI 7 OYUNCU FİLELERİ HAVALANDIRDI

Bu sezon Trabzonspor'un İstanbul takımlarına karşı oynadığı 9 maçta 7 oyuncu rakip fileleri havalandırdı. İstanbul'un 6 takımına karşı en çok golü atan oyuncu ise 4 golle Bakasetas oldu. Bu oyuncuyu 2'şer golle Cornelius, Nwakaeme, Edin Vısca ve Abdulkadir Ömür takip etti. Djaniny ve Yusuf Sarı ise 1'er gol attılar.

Trabzonspor'un bu sezon İstanbul takımları karşısında aldığı sonuçlar şöyle:

4. hafta Trabzonspor: 2 - Galatasaray: 2

5. hafta Kasımpaşa: 0 - Trabzonspor: 1

9. hafta Trabzonspor: 3 - Fenerbahçe: 1

12. hafta Beşiktaş: 1 - Trabzonspor: 2

14. hafta Karagümrük: 0 - Trabzonspor: 2

19. hafta Trabzonspor: 0 - Başakşehir: 0

23. hafta Galatasaray: 1 - Trabzonspor: 2

24. hafta Trabzonspor: 1 - Kasımpaşa: 0

28. hafta Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 1

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.