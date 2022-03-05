İSTANBUL 10°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mart 2022 Cumartesi / 2 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,2287
  • EURO
    15,614
  • ALTIN
    899.24
  • BIST100
    1990.75
Spor

Trabzonspor, İstanbul'a geldi

Trabzonspor, Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacağı maç için İstanbul'a geldi.

DHA5 Mart 2022 Cumartesi 20:44 - Güncelleme: 5 Mart 2022 Cumartesi 20:45
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28'inci haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak lider Trabzonspor, İstanbul'a geldi.

Saat 18.45'te özel uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaşan kafileyi, bordo-mavili taraftarlar coşkuyla karşıladı. Teknik direktör Abdullah Avcı'ya çiçek takdim eden ve deneyimli çalıştırıcının lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlar, futbolcularla da fotoğraf çektirdi.

Taraftarlar, kafileyi alarak kamp yapacağı otele götürmek üzere havalimanına gelen takım otobüsünün havalimanından ayrıldığı sırada şampiyonluk tezahüratları yaparak takımını uğurladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.