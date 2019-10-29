20°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7315
  • 6,3541
  • 274.905
  • 99838.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Trabzonspor İstanbul'a kazanamıyor

Süper Lig´in 9´uncu haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, ligde İstanbul takımlarına karşı deplasmanda oynadığı son 9 maçı da kazanamadı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

9´uncu haftanın kapanış mücadelesinde Medipol Başakşehir deplasmanından 2-2´lik beraberlikle ayrılarak liderlik koltuğunu devralma fırsatını değerlendiremeyen Trabzonspor,  ligde 688 gündür deplasmanda İstanbul takımlarına karşı oynadığı maçlarda galibiyet elde edemiyor. Son olarak 2017-18 sezonunun 15´inci haftasında 9 Aralık 2017´de oynanan karşılaşmada deplasmanda Kasımpaşa´yı 3-0 mağlup eden bordo-mavililer, sonraki periyotta Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Kasımpaşa ile oynadığı müsabakalarda 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı, söz konusu periyotta hiç kazanamadı.
 
BAŞAKŞEHİR´İ DEPLASMANDA 7 SEZONDUR YENEMİYOR
 
İstanbul takımlarına karşı deplasmanda galibiyet hasreti çeken Trabzonspor, ligin 9´uncu haftasında berabere kaldığı Medipol Başakşehir karşısında da galibiyet özlemini sürdürdü. Deplasmanda rakibini en son 7 Ocak 2012´de 2-0´lık skorla mağlup eden bordo-mavililer, sonraki 7 karşılaşmada 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Trabzonspor, Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynadığı ilk beş maçın tamamını kazanmıştı.
 
SERİ DEVAM EDİYOR
 
Bu arada Trabzonspor´da gol atma ve gol yeme serisi de devam ediyor. Süper Lig'de çıktığı son 21 maçta da rakiplerine gol atan bordo-mavililer, ligde 15 maçtır da kalesini gole kapatamıyor. Son olarak Medipol Başakşehir ile deplasmanda 2-2 berabere kalan ve hem gol atıp hem de kalesinde gol gören Trabzonspor, iki alanda da tarihinin en uzun serilerini yaşıyor. Bordo-mavililerde gol yollarında ortaya çıkan bu iki seri, aynı zamanda Süper Lig takımları arasında da devam eden en uzun seriler konumunda.
 
SÖRLOTH´TAN 9 MAÇTA 9 GOLE KATKI
 
Süper Lig´in 9´uncu haftasında Medipol Başakşehir deplasmanında attığı son dakika golüyle takımına 1 puan kazandıran Trabzonspor´un forvet oyuncusu Alexander Sörloth, geride kalan 9 haftalık bölümde 6 gol ve 3 asistlik performans sergiledi, ayrıca ligde son altı maçının tamamında en az bir gole katkı yaptı.
 
SERTAÇ GÜVEN: ŞİMDİ OLMADI AMA PES ETMEDİK
 
Trabzonspor´da Personel ve Projeler Koordinatörü Sertaç Güven, 2-2 berabere kaldıkları Medipol Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, hedefleri doğrultusunda bu maçı kazanmak istediklerini ancak buldukları pozisyonlara rağmen 3 puana uzanamadıklarını söyledi. Güven, "Kazanıp yolumuza daha güçlü adımlarla devam etmek istiyorduk, bunun için pozisyonlarda bulduk ama olmadı. Birçok eksiğimize rağmen hedeflerimiz doğrultusunda sahada iyi bir mücadele verdik. Şimdi olmadı ama pes etmedik, mücadeleye devam" ifadelerini kullandı.
 
YEREL GAZETELER: "BİZ BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ"
 
Yerel gazeteler, Süper Lig´in 9´uncu haftasında Trabzonspor´un geriye düştüğü Medipol Başakşehir maçında son dakikada bulduğu golle kazandığı 1 puanın ardından, "Biz bitti demeden bitmez" yorumlarını yaptı. Kuzey Ekspres gazetesi, "Trabzon bitti demeden bitmez", "Fırtına İstanbul´da beraberliği maçın bitimine saniyeler kala Sörloth ile sağladı", Karadeniz gazetesi, "Adımız Fırtına. Biz bitti demeden bitmez", "Nefesleri kesen maçta Sturridge ile öne geçtik, çok kolay goller yedik ancak pes etmedik, son saniye 1 puanı kaptık", Taka gazetesi, "Sörloth´tan hayat öpücüğü", "İstanbul deplasmanında Sturridge´nin penaltı golü ile öne geçen Trabzonspor, Visca ve Skrtel´in golleriyle geri düştü ama 90+6´da Norveçli beraberliği getiren golü attı", Sonnokta gazetesi, "Susturucu", "Üç üç diye bağıran bir avuç hadsizin soluğunu işte böyle keser Sörloth", Günebakış gazetesi, "Kurtarıcı", "Trabzonspor `gitti´ denilen maçta buz adam Sörloth´un son dakika golü ile 1 puana uzandı" başlıklarına yer verdi.

Rasulayn´da terör örgütü PKK/YPG´ye ait yeni bir tünel daha tespit edildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bursa'da DEAŞ operasyonu: 26 gözaltı

Bursa'da DEAŞ operasyonu: 26 gözaltı

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Bu tarihlere dikkat! Sağanak yağış geliyor

Bu tarihlere dikkat! Sağanak yağış geliyor

Cenevre'den önemli Suriye toplantısı: Yarın bir araya gelecekler

Cenevre'den önemli Suriye toplantısı: Yarın bir araya gelecekler

Görenleri şaşkına çevirdi! Rekor denemesi sürüyor

Görenleri şaşkına çevirdi! Rekor denemesi sürüyor

Feci olay! Ceza yedikten yarım saat sonra dehşeti yaşadı

Feci olay! Ceza yedikten yarım saat sonra dehşeti yaşadı

İki şehir 'sınır' yüzünden birbirine girmişti! Valilikten açıklama geldi

İki şehir 'sınır' yüzünden birbirine girmişti! Valilikten açıklama geldi

Akılalmaz olay! Sigara kaçakçıları polis çıktı  

Akılalmaz olay! Sigara kaçakçıları polis çıktı  
 

POPÜLER HABERLER

Antalya´da korku dolu anlar! İlk kez böyle bir şey görüyorum'

Antalya´da korku dolu anlar! İlk kez böyle bir şey görüyorum'

Türkiye Cumhuriyeti 96 yaşında

Türkiye Cumhuriyeti 96 yaşında

Bu kabilede erkekler kadınlar için süsleniyor

Bu kabilede erkekler kadınlar için süsleniyor

Genelkurmay arşivlerinden özel Atatürk fotoğrafları

Genelkurmay arşivlerinden özel Atatürk fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA