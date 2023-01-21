Trabzonspor, İstanbulspor mesaisini tamamladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavili futbolcular, karşılaşma için son antrenmanını teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptı.



Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak ve yarın saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Arda Kardeşler yönetecek.

TRABZONSPOR'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Karadeniz ekibi, bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 18 maça çıktı. Bordo-mavililer bu karşılaşmalardan 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 32 puanla 6. sırada yer aldı.