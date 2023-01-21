İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ocak 2023 Cumartesi / 29 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8123
  • EURO
    20,4185
  • ALTIN
    1165.45
  • BIST100
    5490.34
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor, İstanbulspor mesaisini tamamladı
Spor

Trabzonspor, İstanbulspor mesaisini tamamladı

Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da maçın hazırlıkları tamamlandı.

AA21 Ocak 2023 Cumartesi 18:38 - Güncelleme:
Trabzonspor, İstanbulspor mesaisini tamamladı
ABONE OL

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavili futbolcular, karşılaşma için son antrenmanını teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptı.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak ve yarın saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Arda Kardeşler yönetecek.

TRABZONSPOR'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Karadeniz ekibi, bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 18 maça çıktı. Bordo-mavililer bu karşılaşmalardan 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 32 puanla 6. sırada yer aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.