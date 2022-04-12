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Spor

Trabzonspor, İstanbul'un kabusu oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak lider Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımları karşısında mağlup olmadı.

AA12 Nisan 2022 Salı 10:21 - Güncelleme: 12 Nisan 2022 Salı 10:21
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Bordo-mavililer, İstanbul temsilcilerine karşı bu sezon oynadığı 10 karşılaşmada, 6 galibiyet, 4 beraberlik alarak hanesine 22 puan yazdırdı.

Trabzonspor, ligin ilk yarısında Galatasaray ile sahasında 2-2 berabere kalırken, ikinci yarı deplasmanda 2-1 galip geldi. Fenerbahçe'yi ilk yarıda kendi evinde 3-1 yenen, ikinci maçta sahasında 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, İstanbul'da Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti, sahasında da 1-1'lik sonuçla mücadeleden ayrıldı.

Bordo-mavili takım, Kasımpaşa'yı sahasında ve deplasmanda 1-0, VavaCars Fatih Karagümrük'ü İstanbul'da 2-0 mağlup ederken kendi evinde Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı.

Trabzonspor, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 15 kez havalandırırken kalesinde 7 gol gördü.

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