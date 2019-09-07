Trabzonspor, İsviçre Federal Mahkemesi´ne gidiyor

Trabzonspor yönetimi, 2010-11 sezonuna ilişkin hak talepleri doğrultusunda sürecin son adımı olan İsviçre Federal Mahkemesi´ne FIFA, UEFA ve CAS´ta alınan kararların hukuksuz olduğunu tescillemek amacıyla başvuruda bulunacak.

Bordo-mavili kulübün Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, konuyla ilgili olarak Demirören Haber Ajansı´na (DHA) yaptığı açıklamada, 27 Eylül´e kadar başvuru için süreleri olduğunu belirterek, "Maalesef FIFA, UEFA ve CAS´la yapılan duruşmalarda önümüzü kapattılar. FIFA, UEFA ve CAS´ta alınan kararların tamamen hukuka aykırı olduğuna inanıyoruz. Yönetim kurulu olarak aldığımız karar doğrultusunda şimdi İsviçre Federal Mahkemesi´nde hakkımızı arayacağız. Bu konuda yurtdışındaki avukatlarımızla da görüştük. Başvuru için 27 Eylül´e kadar zamanımız var ancak 15 Eylül´e kadar bu başvuruyu yapmayı planlıyoruz. Fenerbahçe´nin UEFA ve CAS´ta şike yaptığı tescillidir. Hakkımız olanı maalesef hukuksuz yollar nedeniyle elde edemiyoruz. Biz de alınan bu kararların hukuksuz olduğunu tescillemek için İsviçre Federal Mahkemesi´ne gidiyoruz" ifadelerini kullandı.