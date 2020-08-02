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Spor

Trabzonspor, Jemerson için teklifini yaptı

Trabzonspor, Teknik Direktör Niko Kovac'ın yeni sezon planlamasında yer almayan Jemerson için Monaco'ya teklifte bulundu.

02 Ağustos 2020 Pazar 16:43 - Güncelleme: 02 Ağustos 2020 Pazar 16:43
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Süper Lig'de şampiyonluğu Medipol Başakşehir'e kaptıran ancak Türkiye Kupası'nı müzesine götürmeyi başaran Trabzonspor'un bir süredir Monaco'da forma giyen Brezilyalı stoper Jemerson ile ilgilendiği iddia ediliyordu. Konuyla ilgili Portekiz basınından gelen son haberlerse taraftarları bir hayli heyecanlandıracak cinsten.

MONACO’YA TEKLİF YAPILDI

Record Gazetesi'nin bugün okuyucularıyla paylaştığı özel habere göre Bordo Mavililer, teknik direktör Niko Kovac'ın yeni sezon planlamasında yer almayan Jemerson için Monaco kulübüne teklifte bulundu. Haberde piyasa değeri 4,8 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki futbolcu için önerilen bonservis bedelinin ise henüz açıklığa kavuşmadığı belirtildi.

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