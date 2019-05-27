Trabzonspor, John Ogu ile prensip anlaşmasına vardı
Trabzonspor, geçen sezonu İsrail’de Hapoel Beer Sheva’da geçiren bonservisi elinde olan John Ogu transferinde sona geldi.
Nijeryalı ön libero ile prensipte anlaşan son pürüzleri gidermeye çalışan Bordo-Mavili kurmaylar, ilk imzayı 31 yasındaki deneyimli oyuncuya attırmayı planlıyor.
Öte yandan Trabzon, Gençlerbirliği'nin genç stoperi Mert Çetin transferinde başkent temsilcisinin 2 milyon euroluk bonservis fiyatı karsısında frene bastı.
(Haberturk)
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