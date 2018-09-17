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Trabzonspor kabusu gördü! Aytemiz Alanyaspor 1 - Trabzonspor 0

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasının kapanış mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti ve üst üste 2. galibiyetini aldı.

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Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasının kapanış mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti ve üst üste 2. galibiyetini aldı.

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