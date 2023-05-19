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Spor

Trabzonspor, Kadıköy 41 yıl sonra bir ilki yaşadı!

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olan Trabzonspor, 41 yıl sonra bir ilki yaşayarak Kadıköy'de kazandığı penaltı ile golü buldu.

19 Mayıs 2023 Cuma 00:07 - Güncelleme:
Trabzonspor, Kadıköy 41 yıl sonra bir ilki yaşadı!
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Trabzonspor, Kadıköy'de 41 yıl sonra bir ilki yaşadı.

Mahmoud Trezeguet ile 80. dakikada penaltıdan gol bulan Trabzonspor, daha önce Fenerbahçe deplasmanında tam 41 yıl önce penaltıdan sevinmişti. 27 Kasım 1982'de Bahaddin Güneş ile Fenerbahçe'ye Kadıköy'de gol atmayı başarmıştı.

Mücadeleyi 3-1 kazanan Fenerbahçe, 1982'deki derbi maçı da 4-2'lik skorla kazanmıştı.

Karadeniz temsilcisi Trabzonspor bu sezon çıktığı 32 resmi maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik, 12 mağlubiyet elde ederek 48 puanla Süper Lig'de 8. sırada yer alıyor.

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