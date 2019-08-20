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Trabzonspor kafilesi Atina'da

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında 22 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Yunanistan'ın AEK takımı ile karşılaşacak Trabzonspor kafilesi Yunanistan'a geldi.

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Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın ardından Trabzon'a dönmeyen bordo-mavili takım, özel uçakla İstanbul'dan Yunanistan'ın başkenti Atina'ya ulaştı.

Atina Elefterios Venizelos Havalimanı'na 1 saat 15 dakikalık yolculuğunun ardından ulaşan Trabzonspor kafilesi, daha sonra kısa süre pasaport işlemlerinin ardından otobüsle konaklayacağı otele hareket etti.

İstanbul'a 22 futbolcuyla gelen bordo-mavili takımın, AEK maçı kadrosunda ise 20 oyuncu bulunuyor. Fıratcan Üzüm ve Kamil Ahmet Çörekçi, AEK maçı kadrosunda yer almadı.

Teknik Direktör Ünal Karaman ile takım kaptanı Jose Sosa, yarın 17.30’da maçın oynanacağı OAKA Spyros Louis Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

Basın toplantısının ardından saat 18.00'de bordo-mavili takım stadyumda son çalışmasını gerçekleştirerek hazırlıklarını tamamlayacak. Antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık olacak. 

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