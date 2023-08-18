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Spor

Trabzonspor kafilesi İstanbul'a geldi

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile yapacağı maç için İstanbul'a geldi.

AA18 Ağustos 2023 Cuma 18:24 - Güncelleme:
Trabzonspor kafilesi İstanbul'a geldi
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de yarın Galatasaray ile yapacağı maç için İstanbul'a gitti.

Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı.

Taraftarlar, maçın oynanacağı İstanbul'a gitmek üzere Trabzon Havalimanı'na gelen takımı sevgi gösterileriyle karşıladı.

Oyuncular, kendilerine ilgi gösteren bordo-mavili taraftarlar için forma imzalayıp fotoğraf çektirdikten sonra uçakla İstanbul'a hareket etti.

Kafilede, Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Stefano Denswil, Rayyan Baniya, Jens Stryger Larsen, Eren Elmalı, Arif Boşluk, Ali Şahin Yılmaz, Filip Benkovic, Mehmet Can Aydın, Dimitrios Kourbelis, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Doğucan Haspolat, Enis Bardhi, Kerem Şen, Göktan Gürpüz, Tonio Teklic, Trezeguet, Umut Bozok, Maxi Gomez ve Enis Destan bulunuyor.

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