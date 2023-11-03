İSTANBUL 23°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Kasım 2023 Cuma / 20 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,4235
  • EURO
    30,5006
  • ALTIN
    1820.97
  • BIST100
    7705.99
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor kafilesi İstanbul'a ulaştı
Spor

Trabzonspor kafilesi İstanbul'a ulaştı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak olan Trabzonspor, İstanbul'a ulaştı.

AA3 Kasım 2023 Cuma 18:01 - Güncelleme:
Trabzonspor kafilesi İstanbul'a ulaştı
ABONE OL

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maç için İstanbul'a gitti.

Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Takım, daha sonra Trabzon Havalimanı'ndan THY'ye ait özel uçakla İstanbul'a hareket etti.

Sakatlıkları bulunan Mislav Orsic, Joaquin Fernandez ve Hüseyin Türkmen, kafileye dahil edilmedi.Tonio Teklic ve Umut Bozok da kafilede yer almadı.

Trabzonspor'un 22 kişilik kamp kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Stefano Denswil, Filip Benkovic, Rayyan Baniya, Mehmet Can Aydın, Jens Stryger Larsen, Eren Elmalı, Dimitrios Kourbelis, Batista Mendy, Berat Özdemir, Umut Güneş, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Enis Bardhi, Edin Visca, Taxiarchis Fountas, Mahmoud Trezeguet, Nicolas Pepe, Paul Onuachu, Enis Destan.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.