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Spor

Trabzonspor kafilesi Macaristan'a gitti

Trabzonspor kafilesi yeni sezon öncesi yapılacak kamp çalışmaları için Macaristan'a gitti.

AA1 Temmuz 2024 Pazartesi 10:59 - Güncelleme:
Trabzonspor kafilesi Macaristan'a gitti
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Trabzonspor, yeni sezon öncesi yurt dışında gerçekleştireceği kamp çalışmaları için Macaristan'a gitti.

Bordo-mavililer, Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla Trabzon Havalimanı'ndan Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye hareket etti.

Yolculuk öncesi havalimanında takımı uğurlayan taraftarlar, birlikte fotoğraf çektirdikleri futbolculara forma imzalattı.

Trabzonspor, 14 Temmuz'a kadar sürecek kamp süresince 10 Temmuz Çarşamba günü Macaristan ekiplerinden Szeged Csanad ve 14 Temmuz Pazar günü Sırbistan temsilcisi Zeleznicar Pancevo ile hazırlık karşılaşmasına çıkacak.

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