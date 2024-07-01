Trabzonspor kafilesi Macaristan'a gitti

Trabzonspor, yeni sezon öncesi yurt dışında gerçekleştireceği kamp çalışmaları için Macaristan'a gitti.

Bordo-mavililer, Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla Trabzon Havalimanı'ndan Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye hareket etti.

Yolculuk öncesi havalimanında takımı uğurlayan taraftarlar, birlikte fotoğraf çektirdikleri futbolculara forma imzalattı.

Trabzonspor, 14 Temmuz'a kadar sürecek kamp süresince 10 Temmuz Çarşamba günü Macaristan ekiplerinden Szeged Csanad ve 14 Temmuz Pazar günü Sırbistan temsilcisi Zeleznicar Pancevo ile hazırlık karşılaşmasına çıkacak.