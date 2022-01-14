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Spor

Trabzonspor kafilesi, Sivas'ta

Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak Trabzonspor kafilesi Sivas'a gitti.

IHA14 Ocak 2022 Cuma 17:40 - Güncelleme: 14 Ocak 2022 Cuma 17:40
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Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, yeni transferleri Vİsca, Puchacz ve Yusuf Erdoğan'lı kadrosuyla Sivas'a gitti.

Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak Sivas'a hareket etti. Türk Hava Yollarına (THY) ait özel uçak ile saat 16.30 sıralarında Sivas'a hareket eden bordo-mavili kafilede 23 futbolcu yer aldı.

Sakatlıkları bulunan Djaniny ve Trondsen'in yanı sıra testleri pozitif çıkan Siopis ve Nwakaeme kadroda yer almadı.

Trabzonspor'un Sivas kafilesinde Uğurcan Çakır, Erce, Serkan Asan, Arda Akbulut, Peres, Hüseyin Türkmen, Denswill, Ahmetcan Kaplan, İsmail Köybaşı, Hugo, Hamsik, Berat, Bakasetas, Dorukhan Toköz, Abdulkadir Ömür, Visca, Puchacz, Koita, Yusuf Erdoğan Cornelius, Murat Cem Akpınar, Yunus Mallı, Salih Kavrazlı yer aldı.

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