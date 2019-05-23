Trabzonspor, Kamil Ahmet Çörekçi ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel futbolcumuz Kamil Ahmet ÇÖREKÇİ ile 01.06.2019 başlangıç tarihli 2 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Ayrıca uzatma opsiyon hakkı da kulübümüzde bulunmaktadır."

Kamil Ahmet Çörekçi 2019-20 sezonunda 2.500.000.-TL garanti ücret, 2020-21 sezonunda ise 2.750.000.-TL garanti ücret alacak.