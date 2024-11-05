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Spor

Trabzonspor Karadeniz derbisi için hazırlıklarına devam etti

Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak Trabzonspor maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA5 Kasım 2024 Salı 16:46 - Güncelleme:
Trabzonspor Karadeniz derbisi için hazırlıklarına devam etti
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından rondo ve mini kaleli topa sahip olma çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman, dar alanda oyun ve kenar orta sonrası sonuçlandırma çalışmaları ile sona erdi.

Sakatlığı düzelen Stefan Savic'in de antrenmanda yer aldığı öğrenildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam edecek.

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