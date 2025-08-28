İSTANBUL 28°C / 21°C
Spor

Trabzonspor, Karadeniz derbisine hazırlanıyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında Samsunspor'u konuk edeceği karşılaşmanın çalışmalarını sürdürdü.

AA28 Ağustos 2025 Perşembe 18:18 - Güncelleme:
Trabzonspor, Karadeniz derbisine hazırlanıyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Pazar günü sahasında Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu. Bu bölümde ısınma ve dar alanda pas yapan oyuncular, daha sonra taktik çalışmaya geçti.

Antrenmana sakatlıkları süren Anthony Nwakaeme ve genç kaleci Onuralp Çevikkan katılmadı.

Hesap.com Antalyaspor maçında sakatlanarak devre arasında oyundan çıkan Tim Jabol Folcarelli ise takımla çalışmalara başladı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

