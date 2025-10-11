İSTANBUL 17°C / 10°C
Spor

Trabzonspor, Karadeniz derbisine hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, maçın hazırlıklarına devam etti.

IHA11 Ekim 2025 Cumartesi 15:43 - Güncelleme:
Trabzonspor, Karadeniz derbisine hazırlanıyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke, yönetiminde yapılan çalışmaya milli takımlarda bulunan oyuncularından yoksun devam etti. Trabzonspor, antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması yaptı. Pas çalışması ve dar alanda oyun ve dayanıklılık çalışmasıyla antrenmanını tamamlayan Karadeniz ekibi, bu akşam yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam edecek.

