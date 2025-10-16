İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ekim 2025 Perşembe / 24 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8559
  • EURO
    48,9439
  • ALTIN
    5745.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor, Karadeniz derbisine hazırlanıyor
Spor

Trabzonspor, Karadeniz derbisine hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 9. hafta maçında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Trabzonspor maçın hazırlıklarına devam ediyor.

AA16 Ekim 2025 Perşembe 17:45 - Güncelleme:
Trabzonspor, Karadeniz derbisine hazırlanıyor
ABONE OL

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.

Bu bölümde ısınmanın ardından dar alanda pas çalışması yapan bordo-mavililer, daha sonra taktik çalışmaya geçti.

Antrenmana sakatlığı bulunan Nwakaeme ve Cihan Çanak katılmadı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

SOLOTÜRK Kayseri semalarında nefes kesti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.