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Spor

Trabzonspor - Kasımpaşa | CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Trabzonspor - Kasımpaşa maçının canlı skorunu Star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

5 Şubat 2022 Cumartesi 15:57 - Güncelleme: 5 Şubat 2022 Cumartesi 16:30
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Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan ve saat 16.00'da başlayan Trabzonspor - Kasımpaşa maçını Zorbay Küçük yönetiyor. Küçük'ün yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Esat Sancaktar yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Bahattin Şimşek. Müsabakanın VAR koltuğunda Özgür Yankaya otururken, AVAR'da ise Volkan Ahmet Narinç ve Oğuzhan Aksu bulunuyor.

Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor...

TRABZONSPOR: 1 - KASIMPAŞA: 0
GOL: Dk. 6 Edin Visca (Trabzonspor)

Takımların ilk 11'leri şöyle:

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Denswil, Hugo, Puchacz, Siopis, Dorukhan, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius.

Kasımpaşa: Ertuğrul, Tarkan, Brecka, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Travnik, Mortadha, Ahmet, Umut

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