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Spor

Trabzonspor, Kasımpaşa deplasmanında

Trendyol Süper Lig'in 34. hafta maçında Trabzonspor yarın Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak.

AA4 Mayıs 2025 Pazar 09:39 - Güncelleme:
Trabzonspor, Kasımpaşa deplasmanında
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde oynadığı 31 karşılaşmada 12 galibiyet, 9 beraberlik, 10 mağlubiyet ile 45 puanla 7. sırada yer alan bordo-mavililer, kazanarak üst sıralara yaklaşmak istiyor.

Ligin 31. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0, 32. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0, 33. haftasında da Corendon Alanyaspor'u 4-3 mağlup ederek bu sezon ilk kez 3 maçtan 9 puan çıkaran bordo-mavililer, Kasımpaşa'yı da yenerek 117 hafta sonra art arda 4 maç kazanmayı hedefliyor.

Karadeniz ekibinde Edin Visca, Stefan Savic, Uğurcan Çakır ve Ozan Tufan ise kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, yarın forma giyip kart görmeleri halinde gelecek hafta Galatasaray maçında takımda yer alamayacak.

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