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Spor

Trabzonspor, Kayseri deplasmanında

Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor ile yarın saat 16.00'da karşılaşacak olan Trabzonspor Kayseri'ye gitti.

DHA1 Ekim 2021 Cuma 17:05 - Güncelleme: 1 Ekim 2021 Cuma 17:05
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Trabzonspor, Süper Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maç için Kayseri'ye gitti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.00'de basına kapalı olarak gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, 16.30'da özel uçak ile Kayseri'ye hareket etti. Trabzonspor'un Yukatel Kayserispor maçı kafilesinde Uğurcan, Erce, Arda, Serkan, Peres, Edgar, Ahmetcan, Denswil, İsmail, Trondsen, Berat, Siopis, Murat Cem, Hamsik, Yunus, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Gervinho, Yusuf, Nwakaeme, Cornelius ve Djaniny olmak üzere toplam 22 oyuncu yer aldı. Cezalı olan Hüseyin ile Hugo ve sakatlıkları bulunan Dorukhan, Abdulkadir Parmak ile Koita kafilede yer almadı.

Trabzonspor, yarın saat 16.00'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda Kayserispor ile karşılaşacak.

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