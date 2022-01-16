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Spor

Trabzonspor Kayseri'de buz tuttu!

Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nin 6. haftasında Kayserispor Kadın Futbol Takımı, sahasında ağırladığı ve karlı bir zeminde oynanan maçta Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti.

IHA16 Ocak 2022 Pazar 14:46 - Güncelleme: 16 Ocak 2022 Pazar 14:46
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Turkcell Kadınlar Süper Ligi B Grubunda mücadele eden Kayserispor Kadın Futbol Takımı, Karadeniz ekibi Trabzonspor'u konuk etti. Sarı-Kırmızılılar doksan dakika sonunda sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Stat: Sümer Stadı

Hakemler: Burak Altınel xx, Ali Rıza Kuzucu xx, Burak Turunç xx

Kayserispor Kadın FK: Senem Servet İnci xx, Alina Nahmadova xxx, İrem Barut xxx, Saniye Aslano xxx, Aysun Muradova xxx, Elmas Karakaya xxx, (Pınar Çeri dk. 90+2 ?), Şehriban Dülek xxx, Mine Yıldız xx, (Gülşen Uygun dk. 85 ?), Sona Rahimova xxx, Gülsüm Aygün xxx, Rabiha Behlül Koç xx, (Gulanbar Gasimova dk. 70 x)

Trabzonspor: Göknur Güleryüz x, Şule Mutlucan x, Marie Laure Kong xx, Melisa Nilgin Keser xx, Rose Bella x, Yaren Kılıçlı x, Nevcan Keleş x, Fatima Sağra Öztürk x, (Rabia Demir dk. 68 x) Sonay Yıldız x, (Derya Bekar dk. 29 x), Berra Bayraktar x, (Şengül Yılmaz dk. 81 ?), Kamila Zaripova xx

Goller: Şehriban Dülek (dk. 17 pen.) (Kayserispor Kadın Futbol Takımı)

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