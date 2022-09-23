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Spor

Trabzonspor, Kayserispor maçının taktiğini çalıştı

Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da maçın hazırlıklarına başlandı.

AA23 Eylül 2022 Cuma 22:07 - Güncelleme:
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 8'nci haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Bordo-mavililer, yardımcı antrenörler yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas çalışmaları gerçekleştirdi.

Koordinasyon çalışmaları ile devam eden antrenman dayanıklılık çalışmaları ile sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı çift antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

TRABZONSPOR'UN ALDIĞI SONUÇLAR

1. Hafta: İstanbulspor 0-2 Trabzonspor

2. Hafta: Trabzonspor 1-0 Hatayspor

3. Hafta: Antalyaspor 5-2 Trabzonspor

4. Hafta: Trabzonspor 0-0 Galatasaray

5. Hafta: Ümraniyespor 0-1 Trabzonspor

6. Hafta: Adana Demirspor 3-2 Trabzonspor

7. Hafta: Trabzonspor 3-2 Gaziantep FK

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