Trabzonspor, Kayserispor maçının taktiğini çalıştı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 8'nci haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Bordo-mavililer, yardımcı antrenörler yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas çalışmaları gerçekleştirdi.

Koordinasyon çalışmaları ile devam eden antrenman dayanıklılık çalışmaları ile sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı çift antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

TRABZONSPOR'UN ALDIĞI SONUÇLAR

1. Hafta: İstanbulspor 0-2 Trabzonspor

2. Hafta: Trabzonspor 1-0 Hatayspor

3. Hafta: Antalyaspor 5-2 Trabzonspor

4. Hafta: Trabzonspor 0-0 Galatasaray

5. Hafta: Ümraniyespor 0-1 Trabzonspor

6. Hafta: Adana Demirspor 3-2 Trabzonspor

7. Hafta: Trabzonspor 3-2 Gaziantep FK